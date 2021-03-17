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Це суто медичні речі: Степанов пояснив збільшення інтервалу між дозами вакцини

Новость на русском → Україна, Середа 17 березня 2021 15:26
Це суто медичні речі: Степанов пояснив збільшення інтервалу між дозами вакцини Фото: вакцинація (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому міністерство вирішило збільшити інтервал між введенням першої та другої дози вакцини компанії AstraZeneca. За його словами, це суто медичне питання.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

Міністр запевнив, що рішення щодо інтервалу не пов'язане ні з кількістю доз препарату в Україні, ні з темпами вакцинації. Дослідження показали, що з таким інтервалом вакцина краще захищає від коронавірусу.

"Це суто медичні речі. Згідно з дослідженнями, для досягнення більшого ефекту треба, щоб період між першим та другим щепленням був 12 тижнів. Наші фахівці вивчили це питання та рекомендували збільшити цей інтервал з 4 до 12 тижнів. Це пов'язано саме з підвищенням імунітету, більшим захистом людини від COVID-19", - пояснив він.

Нагадаємо, сьогодні МОЗ збільшив інтервал між дозами вакцини до 90 днів. До цього інтервал між першим та другим щепленням становив 28 днів.

Додамо, загальна кількість українців, які отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, перевищила 70 тисяч.

Одна людина вже отримала друге щеплення від коронавірусу, завершивши таким чином вакцинацію.

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