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Єврокомісія скоротила термін дії COVID-сертифікатів для поїздок до 9 місяців

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ЄС, Вівторок 21 грудня 2021 14:33
Єврокомісія скоротила термін дії COVID-сертифікатів для поїздок до 9 місяців Фото: Єврокомісія скоротила термін дії covid-сертифікатів (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Європейська комісія у вівторок, 21 грудня, прийняла правила, згідно з якими COVID-сертифікат буде дійсний для подорожей протягом 9 місяців після останнього щеплення. Нові правила набудуть чинності для 27 країн ЄС з 1 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу комісії.

"Сьогодні Комісія затвердила правила, що стосуються цифрового COVID-сертифіката ЄС, встановивши зобов'язуючий термін прийняття сертифікатів про вакцинацію в 9 місяців (рівно 270 днів) з метою подорожей всередині ЄС", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що це рішення враховує рекомендації Європейського центру профілактики і контролю захворювань, згідно з якими посилюючі дози рекомендуються не пізніше ніж через шість місяців після завершення першого циклу вакцинації.

Сертифікат буде дійсним протягом додаткового періоду ще на три місяці після шести місяців, щоб гарантувати, що національні кампанії з вакцинації можуть бути скориговані, і громадяни матимуть доступ до бустерних доз.

Нові правила набудуть чинності для 27 країн ЄС з 1 лютого 2022 року. Дані правила стосуються тільки поїздок між країнами.

За словами офіційного представника ЄС, після бустерної вакцинації термін дії COVID-сертифіката буде продовжений без встановленого ліміту, оскільки поки немає достатньої інформації про тривалість захисту після підсилюючого щеплення.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок, 21 грудня пройшли базовий курс вакцинації від коронавірусу понад 13 млн осіб. Додаткове щеплення отримали за добу майже 80 осіб.

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