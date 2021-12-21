Повністю щепилися від COVID 13 млн українців, а майже 80 - отримали додаткову дозу
В Україні станом на ранок, 21 грудня пройшли базовий курс вакцинації від коронавірусу понад 13 млн людей. Додаткове щеплення отримали за добу майже 80 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Статистика за добу
За вчора, 20 грудня від коронавірусу було вакциновано 110 740 людей. З яких першу дозу вакцини отримало 36 056 людей, а повністю імунізовані - 74 605, додаткову дозу отримали 79 осіб.
Загалом в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 422 443 людини, з них отримали першу дозу -14 422 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози - 13 061 477, а отримали додаткову дозу - 171 людина.
У загальній кількості в країні проведено 27 484 089 щеплень.
Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, рішення про терміни застосування бустерної дози вакцини від коронавірусу буде прийнято на цьому тижні.
Додамо, в Україні дозволили застосування третьої дози вакцини від коронавірусу окремим категоріям населення.