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Повністю щепилися від COVID 13 млн українців, а майже 80 - отримали додаткову дозу

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Україна, Вівторок 21 грудня 2021 08:32
Повністю щепилися від COVID 13 млн українців, а майже 80 - отримали додаткову дозу Фото: повністю щепилися від COVID 13 млн українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні станом на ранок, 21 грудня пройшли базовий курс вакцинації від коронавірусу понад 13 млн людей. Додаткове щеплення отримали за добу майже 80 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 20 грудня від коронавірусу було вакциновано 110 740 людей. З яких першу дозу вакцини отримало 36 056 людей, а повністю імунізовані - 74 605, додаткову дозу отримали 79 осіб.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 422 443 людини, з них отримали першу дозу -14 422 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози - 13 061 477, а отримали додаткову дозу - 171 людина.

У загальній кількості в країні проведено 27 484 089 щеплень.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, рішення про терміни застосування бустерної дози вакцини від коронавірусу буде прийнято на цьому тижні.

Додамо, в Україні дозволили застосування третьої дози вакцини від коронавірусу окремим категоріям населення.

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