Єврокомісія затвердила контракт з Pfizer на 1,8 млрд доз вакцини

Єврокомісія затвердила контракт з Biontech / Pfizer на 1,8 млрд доз вакцини від коронавіруса. У той же час, очікуються й інші контракти.
Поставки очікуються протягом 2021-2023 років.
"Рада повідомити, що Єврокомісія щойно затвердила контракт на гарантовані 900 мільйонів доз (+900 мільйонів додатково) з BioNTech Group і Pfizer на 2021-2023 роки", - написала глава Єврокомісії.
Вона додала, що підуть інші контракти та інші вакцини.
Раніше Урсула фон дер Ляйен заявила, що Євросоюз планує в липні 2021 року вакцинувати від коронавируса 70% дорослого населення Європи.
Як писало РБК-Україна, в світі вже зробили понад мільярд щеплень від коронавируса. Лідером за кількістю щеплень від коронавируса є Сполучені Штати Америки.