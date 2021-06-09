Європарламент остаточно схвалив COVID-сертифікат: як він працюватиме

На пленарному засіданні було прийнято Регламент ЄС щодо цифрових COVID-сертифікатів.

Основні положення політики ЄС щодо сертифікатів вакцинації:

Усі країни-члени ЄС прийматимуть сертифікати, що підтверджують вакцинацію, негативний результат тесту або одужання від COVID-19.

Сертифікати мають сприяти вільному пересуванню та поступовому скасуванню обмежень.

Документ буде застосовуватися з 1 липня 2021 року та діяти протягом 12 місяців.

Заохочується доступне тестування: 100 мільйонів євро ЄС виділяє на придбання тестів.

"Сертифікат буде видаватись національними органами безкоштовно та буде доступний у цифровому або паперовому форматі, що містить QR-код. Документ засвідчує, що людина була щеплена проти COVID-19, нещодавно отримала негативний результат тесту або вилікувалась від інфекції. На практиці це будуть три окремі сертифікати. Спільна система ЄС дозволить зробити сертифікати сумісними та перевіреними в Європейському Союзі, а також запобігти шахрайству та підробці", - йдеться в повідомленні парламенту.

Під час міжінституційних переговорів депутати Європарламенту домовились, що держави ЄС не будуть накладати додаткові обмеження на поїздки для власників сертифікатів, такі як карантин, самоізоляція або тестування, "якщо вони не є необхідними та пропорційними для охорони здоров'я населення". Про подібні заходи слід повідомляти інші країни ЄС, якщо це можливо, за 48 годин, а громадськість повинна отримувати повідомлення за 24 години.

Державам ЄС рекомендується забезпечити доступність тестування. На прохання парламенту Єврокомісія пообіцяла виділити 100 млн євро в рамках "Інструменту надзвичайної підтримки", щоб держави-члени могли придбати тести.

Держави-члени також повинні вирішити, які зі схвалених ВООЗ вакцин приймати у сертифікатах - чи враховувати препарати, які поки що не схвалені регуляторним органом ЄС.

Зазначається також, що усі персональні дані повинні оброблятися відповідно до Загального регламенту захисту даних.

"Сьогодні парламент визначив темп відновлення вільного пересування та повноцінного функціонування Шенгену, поки ми продовжуємо боротися з цією пандемією. Цифровий COVID-сертифікат ЄС діятиме з 1 липня і забезпечить безпечну та злагоджену подорож цього літа. Державам ЄС рекомендується утримуватися від введення подальших обмежень, якщо це не є суворо необхідним та пропорційним", - пояснив рішення голова Комітету парламенту з громадянських свобод Хуан Фернандо Лопес Агілар.

Текст прийнятого Європарламентом документу мають офіційно прийняти в Раді ЄС та опублікувати в Офіційному віснику для негайного набрання чинності з 1 липня 2021 року.