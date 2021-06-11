У ЄС закликали ще одну категорію людей відмовитись від AstraZeneca: хто у групі ризику
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про виникнення синдрому підвищеної проникності стінки капілярів, як можливий побічний ефект після вакцинування британським препаратом AstraZeneca. У EMA переконані, що від вакцини також варто відмовитися людям, які раніше страждали від вищевказаного синдрому.
Про це повідомляє пресслужба EMA.
В агентстві зазначили, що синдром розвинувся у шести досліджуваних пацієнтів протягом чотирьох днів після щеплення вакциною AstraZeneca. Троє вакцинованих раніше страждали від хвороби судин, але у підсумку одна із пацієнток померла.
Зазначається, що синдром підвищеної проникності стінки капілярів призводить до зниження тиску й білка-альбуміну, а також до набрякання кінцівок та згущення крові. Втім, в агентстві переконані, що йдеться про доволі рідкісні випадки, оскільки станом на 27 травня, на територіях Європейського союзу було вакциновано більше ніж 78 мільйонів осіб.
"Медики повинні бути обізнані про ознаки й симптоми цього синдрому і ризик його повторення у пацієнтів, в яких його діагностували раніше. Люди, вакциновані препаратом Vaxzevria, повинні негайно звернутися за допомогою, якщо помітять швидке набрякання рук і ніг або збільшення ваги у перші дні після вакцинації", - заявили у пресслужбі.
EMA, зі свого боку, обіцяє продовжити відстежувати випадки розвитку синдрому, аби в майбутньому надати додаткові рекомендації.
Нагадаємо, що 2 квітня в Британії повідомили про 30 випадків виникнення тромбозів у пацієнтів, які перед цим вакцинувалися препаратом AstraZeneca.
Зокрема, у рідкісних випадках вакцинування AstraZeneca може призвести до утворення тромбів, втім користь від вакцини перевищує можливі ризики.