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У ЄС закликали ще одну категорію людей відмовитись від AstraZeneca: хто у групі ризику

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Амстердам, П'ятниця 11 червня 2021 18:36
У ЄС закликали ще одну категорію людей відмовитись від AstraZeneca: хто у групі ризику Фото: препарат AstraZeneca не рекомендують ще одній категорії людей (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про виникнення синдрому підвищеної проникності стінки капілярів, як можливий побічний ефект після вакцинування британським препаратом AstraZeneca. У EMA переконані, що від вакцини також варто відмовитися людям, які раніше страждали від вищевказаного синдрому.

Про це повідомляє пресслужба EMA.

В агентстві зазначили, що синдром розвинувся у шести досліджуваних пацієнтів протягом чотирьох днів після щеплення вакциною AstraZeneca. Троє вакцинованих раніше страждали від хвороби судин, але у підсумку одна із пацієнток померла.

Зазначається, що синдром підвищеної проникності стінки капілярів призводить до зниження тиску й білка-альбуміну, а також до набрякання кінцівок та згущення крові. Втім, в агентстві переконані, що йдеться про доволі рідкісні випадки, оскільки станом на 27 травня, на територіях Європейського союзу було вакциновано більше ніж 78 мільйонів осіб.

"Медики повинні бути обізнані про ознаки й симптоми цього синдрому і ризик його повторення у пацієнтів, в яких його діагностували раніше. Люди, вакциновані препаратом Vaxzevria, повинні негайно звернутися за допомогою, якщо помітять швидке набрякання рук і ніг або збільшення ваги у перші дні після вакцинації", - заявили у пресслужбі.

EMA, зі свого боку, обіцяє продовжити відстежувати випадки розвитку синдрому, аби в майбутньому надати додаткові рекомендації.

Нагадаємо, що 2 квітня в Британії повідомили про 30 випадків виникнення тромбозів у пацієнтів, які перед цим вакцинувалися препаратом AstraZeneca.

Зокрема, у рідкісних випадках вакцинування AstraZeneca може призвести до утворення тромбів, втім користь від вакцини перевищує можливі ризики.

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