ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Європейський регулятор уточнив, чи варто замінити другу дозу АstraZeneca іншим препаратом

Новость на русском → П'ятниця 23 квітня 2021 17:34
Європейський регулятор уточнив, чи варто замінити другу дозу АstraZeneca іншим препаратом Фото: вакцинацію рекомендують продовжити другою дозою АstraZeneca (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендує продовжувати використовувати вакцину АstraZeneca в якості другої дози. В даний момент немає підстав для зміни поточних рекомендацій.

Про це повідомляється на сайті EMA.

Комітет EMA рекомендував продовжити введення другої дози АstraZeneca через 4-12 тижнів після введення першої відповідно до інформації про продукт.

Також були розглянуті рекомендації ввести другу дозу вакцини після більш тривалого інтервалу, взагалі не вводити другу дозу або ввести мРНК-вакцину в якості другої дози.

"Однак не було достатнього впливу і часу спостереження, щоб визначити, чи буде ризик утворення тромбів після другої дози відрізнятися від ризику після першої дози. В даний час немає даних для зміни поточних рекомендацій", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що ЕМА вивчить необхідність введення другої дози препарату тим, хто вже отримав перше щеплення.

Нагадаємо, сьогодні в Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Це вакцина південнокорейського виробництва. Вакцинацію другою дозою AstraZeneca в Україні повинні почати в середині травня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Вакцина Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19