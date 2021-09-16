RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Євросоюз запустив спецуправління щодо НС в галузі охорони здоров'я

Автор: Ілона Свиридова

Європейська комісія запустила спеціальне управління з реагування на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я. Воно має забезпечувати розробку і постачання ліків, вакцин і медичних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЄК.

Повідомляється, що сьогодні запускається робота Європейського управління з готовності та реагування на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я (HERA).

"У разі виникнення криз, агентство забезпечить розробку, виробництво і поширення ліків, вакцин та інших медичних засобів, таких як рукавички і маски, яких часто не вистачало на першому етапі реагування на коронавірус", - йдеться в релізі.

Також повідомляється, що внутрішня структура Єврокомісії на повну силу запрацює на початку 2022 року. На її роботу виділять 6 млрд євро на 2022-2027 роки з довгострокового бюджету і 24 млрд євро з інших програм.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзМінстерство охорони здоров'я України