Євросоюзу не потрібна російська вакцина від коронавіруса, - єврокомісар

Європейську комісію раніше критикували за повільне впровадження вакцини.

"Нам абсолютно не потрібен "Супутник V", - сказав Бретон.

Він додав, що у Євросоюзу "явно є можливість доставити від 300 до 350 мільйонів доз до кінця червня.

"Тому до 14 липня у нас є можливість досягти загальноконтинентального імунітету. Дози є, тепер люди повинні прийняти вакцинацію, і у нас є матеріально-технічне забезпечення", - сказав Бретон.