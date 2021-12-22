FDA схвалило застосування COVID-пігулок від Pfizer

Пігулки, що рекомендовані людям з високим ризиком госпіталізації або смерті - можуть стати доступними для пацієнтів вже в ці вихідні.

За словами генерального директора Pfizer Альберта Бурла, компанія заздалегідь направила до США таблетки, аби їх можна було одразу прописати, коли FDA схвалить їх застосування. Очікується, що Центри з контролю та профілактики захворювань у США також схвалять розповсюдження препарату.

Дозвіл на застосування пероральних ліків було видано на тлі того, як лікарняна система США почала готуватися до нової хвилі пацієнтів через стрімке розповсюдження штаму "Омікрон".

Зокрема, таблетки допоможуть знизити навантаження на системи охорони здоров’я Штатів, а також розв’язати питання з людьми, які відмовляються вакцинуватися.