RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

FDA схвалило застосування COVID-пігулок від Pfizer

Автор: Сергій Пишкін

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) видало екстрений дозвіл на застосування пігулок проти коронавірусу від Pfizer. Це перший пероральний препарат, що був розроблений для боротьби з пандемією та схвалений в США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Пігулки, що рекомендовані людям з високим ризиком госпіталізації або смерті - можуть стати доступними для пацієнтів вже в ці вихідні.

За словами генерального директора Pfizer Альберта Бурла, компанія заздалегідь направила до США таблетки, аби їх можна було одразу прописати, коли FDA схвалить їх застосування. Очікується, що Центри з контролю та профілактики захворювань у США також схвалять розповсюдження препарату.

Дозвіл на застосування пероральних ліків було видано на тлі того, як лікарняна система США почала готуватися до нової хвилі пацієнтів через стрімке розповсюдження штаму "Омікрон".

Зокрема, таблетки допоможуть знизити навантаження на системи охорони здоров’я Штатів, а також розв’язати питання з людьми, які відмовляються вакцинуватися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКоронавірусВакцинація