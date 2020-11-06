"Феофанія" приймає хворих на COVID-19 з 10 вересня за указом Зеленського, - ОП

Клінічна лікарня "Феофанія" державного управління справами приймає хворих на COVID-19 з 10 вересня 2020 року згідно з указом президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомила заступник керівника Офісу президента Юлія Соколовська в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"За ініціативи президента України вона була включена в Перелік державних закладів охорони здоров'я, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, наказом Міністерства охорони здоров'я України від №2081, який є у вільному доступі", - сказала вона.

Соколовська також зазначила, що для забезпечення надання медичної допомоги хворим на COVID-19 перепрофільований окремий корпус "Феофанії", матеріально-технічне забезпечення якого відповідає рекомендаціям МОЗ України.

"Для надання медичної допомоги госпіталізуються хворі з тяжким і вкрай-тяжким перебігом захворювання. Медичний персонал пройшов навчання і отримав відповідну кваліфікацію в наданні допомоги таким хворим", - зазначила вона.

Водночас заступник голови ОП звернула увагу, що, попри посилену увагу до боротьби з вірусом COVID-19 і лікування інфекційних хворих, не можна забувати про людей, які потребують невідкладної медичної допомоги, тому важливо забезпечити доступність та своєчасність надання медичної допомоги пацієнтам з іншими захворюваннями в гострій стадії розвитку.

За словами Соколовської, для розширення можливостей госпіталізації пацієнтів з COVID-19 президент України разом з Кабінетом міністрів вживають відповідні заходи, в тому числі залучення закладів охорони здоров'я Державного управління справами для збільшення ліжкового фонду.

"З цією метою розглядалася ініціатива Державного управління справами по розгортання на базі Державного підприємства "Санаторій" Конча-Заспа" тимчасового протиковідного госпіталю. Однак площі, які плануються до перепрофілювання, повинні відповідати певним критеріям для надання медичної допомоги інфекційним хворим, бути придатними для логістики таких пацієнтів і пристосованими для їх потреб. Можливість ефективного облаштування там ліжок, підключених до кисню, опрацьовується фахівцями МОЗ. Поряд з цією пропозицією розглядаються інші об'єкти, придатні для проведення в них лікування", - розповіла вона.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні за минулу добу підтвердили 9 721 новий випадок коронавірусу. З початку пандемії в країні виявили COVID-19 вже у 440 188 осіб.