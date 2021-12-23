Філіппіни схвалили таблетки від COVID для пацієнтів з групи ризику

Філіппіни схвалили екстрене використання таблеток Merck & Co для лікування коронавірусу. Їх використовуватимуть для дорослих пацієнтів з групи ризику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У жовтні FDA дозволив 31 філіппінській лікарні використовувати молнупіравір компанії Merck ще до затвердження його більш широкого застосування. Цього разу таблетки отримали схвалення на використання у всіх лікарнях для пацієнтів з ризиком розвитку важкого захворювання.