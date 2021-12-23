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Філіппіни схвалили таблетки від COVID для пацієнтів з групи ризику

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Філіппіни, Четвер 23 грудня 2021 08:23
Філіппіни схвалили таблетки від COVID для пацієнтів з групи ризику Фото: таблетки Merck схвалили в Філіппінах (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Філіппіни схвалили екстрене використання таблеток Merck & Co для лікування коронавірусу. Їх використовуватимуть для дорослих пацієнтів з групи ризику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У жовтні FDA дозволив 31 філіппінській лікарні використовувати молнупіравір компанії Merck ще до затвердження його більш широкого застосування. Цього разу таблетки отримали схвалення на використання у всіх лікарнях для пацієнтів з ризиком розвитку важкого захворювання.

Крім того, за словами глава FDA Роландо Енріке Домінго, в країні добрили вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 для дітей у віці 5-11 років. Вакцину, яка буде вводитися за педіатричною рецептурою, почнуть використовувати, як тільки вона стане доступною.

Нагадаємо, що таблетки від коронавірусу компанії Pfizer схвалили в FDA. Це означає, що таблетки рекомендуватимуть людям з високим ризиком госпіталізації або смерті.

Раніше повідомлялося, що Україна також закуповує таблетки від коронавірусу. Йдеться про препарат "Молнупіравір", який видаватимуть пацієнтам з групи ризику.

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