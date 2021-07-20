Фінляндія відкривається для вакцинованих українців: названа дата
Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Уряд Фінляндії дозволив в'їзд на територію країни для українців, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Нові правила в'їзду до Фінляндії почнуть діяти з понеділка, 26 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Twitter.
"Фінляндія з 26 липня відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації", - написав він.
Зазначимо, що в країну пускатимуть громадян України, які пройшли повний курс вакцинації наступними препаратами:
- Comirnaty (Prizer-BionTech),
- Spikevax (Moredna),
- Vaxzevria (AstaZeneca),
- Janssen (Johnson&Johnson),
- BIBP/Sinopharm,
- Covishield,
- CoronaVac.
Крім того, до Фінляндії пускатимуть з негативним ПЛР-тестом на коронавірус або підтвердженням, що людина перехворіла вірусом, тільки при наявності шанобливої підстави для поїздки.