У Франції почалося розслідування випадків смерті після вакцинації препаратом AstraZeneca

Прокуратура Парижа, що спеціалізуються на розслідуваннях в галузі охорони здоров'я, почали розслідування за фактом ненавмисного вбивства у зв'язку з трьома смертями. Летальні випадки сталися після вакцинації препаратом AstraZeneca.

Розслідування поєднує в собі три провадження місцевих прокуратур, які були відкриті на регіональному рівні після скарг сімей загиблих.

Поки прокурори не пред'явили звинувачень жодній юридичній або фізичній особі.

Адвокат Етьєн Бойттін, який подав скарги, заявив, що"спочатку звернувся до місцевих прокурорів заради швидкості і перетинів, а потім попросив їх передати справу в Париж".

Один з випадків, залучених до розслідування, стосується студента-медика, який помер в Нанті, а інший - соціального працівника з Тулузи. Обидва померли в результаті утворення тромбів у віці до 55 років - мінімального віку, встановленого Францією для отримання вакцини від AstraZeneca.

Адвокат заявив, що розглядав 15 випадків людей, які померли після отримання вакцини у Франції. Прямого зв'язку між щепленнями і цими конкретними смертельними випадками не встановлено, хоча 7 квітня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) підтвердило зв'язок між вакциною і рідкісними порушеннями згортання крові.

EMA зазначає, що користь від прийому вакцини значно перевищує ризики і збільшується з віком і рівнем зараження.