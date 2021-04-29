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У Франції почалося розслідування випадків смерті після вакцинації препаратом AstraZeneca

Новость на русском → Париж, Четвер 29 квітня 2021 22:03
У Франції почалося розслідування випадків смерті після вакцинації препаратом AstraZeneca Фото: у Парижі почалося розслідування випадків смерті після вакцинації препаратом AstraZeneca (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Прокуратура Парижа, що спеціалізуються на розслідуваннях в галузі охорони здоров'я, почали розслідування за фактом ненавмисного вбивства у зв'язку з трьома смертями. Летальні випадки сталися після вакцинації препаратом AstraZeneca.

Про це повідомляє Politico.

Розслідування поєднує в собі три провадження місцевих прокуратур, які були відкриті на регіональному рівні після скарг сімей загиблих.

Поки прокурори не пред'явили звинувачень жодній юридичній або фізичній особі.

Адвокат Етьєн Бойттін, який подав скарги, заявив, що"спочатку звернувся до місцевих прокурорів заради швидкості і перетинів, а потім попросив їх передати справу в Париж".

Один з випадків, залучених до розслідування, стосується студента-медика, який помер в Нанті, а інший - соціального працівника з Тулузи. Обидва померли в результаті утворення тромбів у віці до 55 років - мінімального віку, встановленого Францією для отримання вакцини від AstraZeneca.

Адвокат заявив, що розглядав 15 випадків людей, які померли після отримання вакцини у Франції. Прямого зв'язку між щепленнями і цими конкретними смертельними випадками не встановлено, хоча 7 квітня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) підтвердило зв'язок між вакциною і рідкісними порушеннями згортання крові.

EMA зазначає, що користь від прийому вакцини значно перевищує ризики і збільшується з віком і рівнем зараження.

Нагадавши, у Франції вісім людей померли після щеплення AstraZeneca. У них виявили випадки тромбозу.

Крім того, EMA рекомендує продовжувати використовувати вакцину АstraZeneca як другу дозу. В даний момент немає підстав для зміни поточних рекомендацій.

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