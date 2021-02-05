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У Франції починають вакцинацію AstraZeneca

Автор: Инна Собора

У Франції починають робити щеплення вакциною AstraZeneca. Вакцинацію почнуть робити в суботу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прем'єра Жан Кастекса.

За офіційною статистикою, станом на 2 лютого у країні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 1,6 млн громадян.

"Завдяки цій новій вакцині ми зможемо досягти мети та ввести першу дозу препарату 4 мільйонам людей до кінця лютого", - заявив глава уряду Франції.

Раніше Італія не рекомендувала щеплення вакциною AstraZeneca людей старше 55 років.

Крім того, Фінляндія рекомендувала застосування вакцини AstraZeneca для людей до 70 років.

Також робоча група з імунопрофілактики Естонії рекомендувала використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca для літніх людей.

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