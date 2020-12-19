У Франції розповіли про стан Макрона: кашель і втома

Стан здоров'я президента Франції Еммануеля Макрона, який заразився коронавірусом, стабільний. У нього як і раніше спостерігаються ті ж симптоми хвороби: кашель, ломота в тілі і втома.

Про це повідомляє Єлисейський палац.

Макрон здав позитивний тест на коронавірус в четвер, він працює віддалено.

"Стан здоров'я президента республіки порівняно з п'ятницею стабільний. У нього все ще спостерігаються ті ж симптоми захворювання COVID-19: втома, кашель, ломота в тілі, які жодним чином не заважають йому виконувати свої функції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 грудня президент Франції Еммануель Макрон отримав позитивний тест на COVID-19. ПЛР-тест був зроблений при появі перших симптомів, повідомили в прес-службі президента.

Президент Франції пробуде на самоізоляції тиждень, продовжуючи роботу. Його дружина також пішла на самоізоляцію.

Через контакт з Макроном відправився на самоізоляцію прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Крім нього, на самоізоляцію вирушив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.