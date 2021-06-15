У Франції дозволили відсьогодні вакцину Pfizer для підлітків

У Франції відсьогодні, 15 червня, дозволяється використання вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech для дітей від 12 років. Країна посилює кампанію з вакцинації населення.
Про це з посиланням на французький уряд повідомляє Sky News.
"Французький уряд дозволяє дітям віком від 12 до 18 років отримувати вакцину Pfizer-BioNTech з вівторка", - йдеться в повідомленні.
З 31 травня у Франції всім, хто старше 18 років, дозволено робити щеплення проти коронавірусу.
Щоденні випадки все ще наближаються до 10 000 на день, тож чиновники сподіваються щепленням молоді уникнути додаткових обмежень, таких як закриття шкіл або повторне закриття закладів гостинності.
У Франції з початку кампанії з вакцинації від коронавірусу перше щеплення отримали близько 30,5 млн осіб. При цьому повну вакцинацію пройшли понад 14 млн жителів країни.
З 9 червня Франція відкрила кордони для іноземних туристів.
Крім того, з 31 травня у Франції розпочато масову вакцинацію від COVID-19 всіх бажаючих у віці від 18 років. За даними МОЗ країни на 1 червня, перше щеплення отримали понад 26 млн французів, два щеплення було зроблено 11 млн.
Додамо, що наприкінці квітня Макрон представив чотири етапи скасування карантинних обмежень у Франції. Згідно з ними, комендантську годину повністю скасують 30 червня.