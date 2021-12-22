У Франції рекорд по захворюваності COVID-19, в країні готуються до 100 тисяч щодня

У Франції за останню добу зареєстрували понад 73 тисячі нових випадків зараження COVID-19. Це новий рекорд за весь час пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

"У період між Різдвом і Новим роком штам коронавірусу "Омікрон" буде переважаючим у Франції", - заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран.

Веран зазначив, що у відомстві очікують ще більший сплеск захворюваності.

"До кінця місяця ми перевищимо позначку в 100 тисяч заражень в день", - додав він.

За словами міністра, в даний час "Омікрон" становить приблизно 20% нових випадків, а в столичному регіоні - близько 35%.

"Але задайте мені це питання через два дні, і я, мабуть, скажу, що це вже кожен третій випадок зараження", - сказав Веран.