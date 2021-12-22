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У Франції рекорд по захворюваності COVID-19, в країні готуються до 100 тисяч щодня

Автор: Ольга Белей

У Франції за останню добу зареєстрували понад 73 тисячі нових випадків зараження COVID-19. Це новий рекорд за весь час пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

"У період між Різдвом і Новим роком штам коронавірусу "Омікрон" буде переважаючим у Франції", - заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран.

Веран зазначив, що у відомстві очікують ще більший сплеск захворюваності.

"До кінця місяця ми перевищимо позначку в 100 тисяч заражень в день", - додав він.

За словами міністра, в даний час "Омікрон" становить приблизно 20% нових випадків, а в столичному регіоні - близько 35%.

"Але задайте мені це питання через два дні, і я, мабуть, скажу, що це вже кожен третій випадок зараження", - сказав Веран.

Нагадаємо, 20 грудня правоохоронці виявили у Франції 182 тисячі підроблених паспортів здоров'я. Минулого тижня поліція повідомляла про 110 тисяч фальшивих документів.

Санітарний пропуск підтверджує, що його власник був вакцинований, здав негативний результат за попередні 72 години або переніс коронавірус протягом попередніх шести місяців.

Зазначимо, після введення у Франції влітку паспортів здоров'я країною прокотилися масштабні протести проти цих документів.

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Франція