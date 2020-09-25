ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Франції та Великобританії встановлені антирекорди захворюваності коронавірусом

Новость на русском → Європа, П'ятниця 25 вересня 2020 09:43
У Франції та Великобританії встановлені антирекорди захворюваності коронавірусом Фото: тестування в мобільному центрі в Марселі (apnews.com)
Автор: РБК-Україна

У Франції та Великобританії в четвер зафіксований антирекорд по добовому приросту нових випадків зараження коронавірусом. Більше 16 і 6 тисяч відповідно.

Про це повідомляє Euronews.

У Франції в четвер було зафіксовано 16096 випадків зараження, а у Великобританії - 6634. Це найбільші показники з моменту початку пандемії COVID-19 в Європі в березні цього року.

У Франції також зафіксований серйозний приріст випадків госпіталізації. За минулий тиждень в лікарні потрапили 4250 осіб, 718 з них - у відділення інтенсивної терапії.

Великобританія залишається лідером по кількості смертей в Європі. За добу від коронавіруса померла 41 людина, а всього - 41902.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо про майже 3,6 тисяч нових випадків зараження в Україні.

Також через коронавірус у Ріо-де-Жанейро скасували традиційний карнавал.

Крім цього, у Франції анонсували три зони карантину в залежності від захворюваності в регіонах і містах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавирус Коронавірус
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19