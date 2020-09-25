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Во Франции и Великобритании установлены антирекорды заболеваемости коронавирусом

Новина українською → Европа, Пятница 25 сентября 2020 09:43
Во Франции и Великобритании установлены антирекорды заболеваемости коронавирусом Фото: тестирование в мобильном центре в Марселе (apnews.com)
Автор: РБК-Украина

Во Франции и Великобритании в четверг зафиксирован антирекорд по суточному приросту новых случаев заражения коронавирусом. Более 16 и 6 тысяч соответственно.

Об этом сообщает Euronews.

Во Франции в четверг было зафиксировано 16096 случаев заражения, а в Великобритании - 6634. Это самые большие показатели с момента начала пандемии COVID-19 в Европе в марте этого года.

Во Франции также отмечен серьезный прирост случаев госпитализации. За прошлую неделю в больницу попали 4250 человек, 718 из них - в отделения интенсивной терапии.

Великобритания остается лидером по числу смертей в Европе. За сутки от коронавируса умер 41 человек, а всего - 41902.

Напомним, утром сегодня стало известно о почти 3,6 тысяч новых случаев заражения в Украине.

Также из-за коронавируса в Рио-де-Жанейро отменили традиционный карнавал.

Кроме этого, во Франции анонсировали три зоны карантина в зависимости от заболеваемости в регионах и городах.

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