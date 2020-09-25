У Франції та Великобританії встановлені антирекорди захворюваності коронавірусом

У Франції та Великобританії в четвер зафіксований антирекорд по добовому приросту нових випадків зараження коронавірусом. Більше 16 і 6 тисяч відповідно.

Про це повідомляє Euronews.

У Франції в четвер було зафіксовано 16096 випадків зараження, а у Великобританії - 6634. Це найбільші показники з моменту початку пандемії COVID-19 в Європі в березні цього року.

У Франції також зафіксований серйозний приріст випадків госпіталізації. За минулий тиждень в лікарні потрапили 4250 осіб, 718 з них - у відділення інтенсивної терапії.

Великобританія залишається лідером по кількості смертей в Європі. За добу від коронавіруса померла 41 людина, а всього - 41902.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо про майже 3,6 тисяч нових випадків зараження в Україні.

Також через коронавірус у Ріо-де-Жанейро скасували традиційний карнавал.

Крім цього, у Франції анонсували три зони карантину в залежності від захворюваності в регіонах і містах.