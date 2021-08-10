У Франції ввели обов'язкові санітарні перепустки для відвідування майже всіх громадських місць

У Франції ввели обов'язкові санітарні перепустки майже для всіх громадських місць. Нововведення почали діяти з понеділка, 9 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Санітарний пропуск став обов'язковим для всіх відвідувачів барів, ресторанів, глядачів у кінотеатрах, пацієнтів у лікарні та пасажирів на транспорті. Таким чином у списку майже всі громадські місця, крім магазинів.

Санітарний пропуск підтверджує, що його власник був вакцинований, дав негативний результат за попередні 72 години або вилікувався від хвороби протягом попередніх шести місяців.

Цифровий код можна показати контролерам в роздрукованому вигляді або зі смартфона.