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У Франції зріс попит на бустерну дозу COVID-вакцини

Автор: Іванна Шовкун

У Франції зріс попит на бустерні щеплення від COVID після звернення президента Емманюеля Макрона до народу. Він нагадав, що Франція у грудні почне повторно вакцинувати людей похилого віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У вівторок ввечері, 9 листопада, Макрон зробив заяву, що захворюваність на коронавірус у Франції знову зростає. Також він підкреслив, що з 15 грудня людям старше 65 років буде потрібна ревакцинація, якщо вони хочуть і надалі використовувати свої сертифікати про вакцинацію для доступу до барів, ресторанів, кінотеатрів та інших громадських місць.

Макрон додав, що людям від 50 років буде дозволено запитувати додаткову дозу вакцини, але це не обов'язково для осіб віком від 50 до 64 років.

Після звернення президента з екранів телевізорів більшість громадян похилого віку почали масово записуватися на щеплення. Станом на 10 листопада вже зареєстрували 149 тисяч запитів щодо вакцинації. На щеплення записалися 96 тисяч громадян, порівняно із середнім показником у понеділок, 8 листопада, - 50 тисяч осіб.

Нагадаємо, в Грузії ввели бустерну вакцинацію для всіх громадян віком від 18 років.

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ФранціяВакцинація