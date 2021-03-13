Добре переноситься: Франція схвалила вакцину Johnson&Johnson від коронавіруса

Тепер вакцину від COVID-19 Johnson&Johnson у Франції будуть використовувати з метою вакцинації населення. Нею будуть прищеплювати як молоде покоління країни, так і старших людей.

"Вакцина COVID-19 Janssen може використовуватися для людей у віці від 18 років у рамках французької стратегії вакцинації, в тому числі для людей у віці 65 років і старше", - говориться

Також повідомляється, що вакцину визнали безпечною та ефективною. Зазначається, що вона добре переноситься пацієнтами.

При цьому, вакцина Johnson&Johnson у Франції стане вже четвертою вакциною, яку використовують для вакцинації населення.