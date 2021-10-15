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Франція скасувала безкоштовні тести на COVID для невакцинованих

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Париж, П'ятниця 15 жовтня 2021 15:34
Франція скасувала безкоштовні тести на COVID для невакцинованих Фото: Франція скасувала безкоштовні тести на COVID (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Франція відмовилася від практики надання безкоштовних тестів на COVID для невакцинованих громадян. Виняток зроблять тільки в разі направлення від лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що тести залишаються безкоштовними для вакцинованих дорослих і всіх дітей до 18 років. Невакциновані дорослі повинні будуть заплатити 22-45 євро.

Також повідомляється, що відповідні зміни внесли на додаток до COVID-перепусток, які потрібні по всій країні з літа. Щоб отримати його, треба показати доказ вакцинації, негативний тест або підтвердження недавнього одужання.

COVID-перепустки потрібні для відвідування туристичних об'єктів, лікарень, а також при поїздках поїздами внутрішніх ліній.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини скасував безкоштовні експрес-тести на COVID, і тепер громадяни мають оплачувати їх за свій рахунок.

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