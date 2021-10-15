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Франция отменила бесплатные тесты на COVID для невакцинированных

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Париж, Пятница 15 октября 2021 15:34
Франция отменила бесплатные тесты на COVID для невакцинированных Фото: Франция отменила бесплатные тесты на COVID (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Франция отказалась от практики предоставления бесплатных тестов на COVID для невакцинированных граждан. Исключение сделают только в случае направления от врача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что тесты остаются бесплатными для вакцинированных взрослых и всех детей до 18 лет. Невакцинированные взрослые должны будут заплатить 22-45 евро.

Также сообщается, что соответствующие изменения внесли в дополнение к COVID-пропускам, которые требуются по всей стране с лета. Чтобы получить его, нужно показать доказательство вакцинации, отрицательный тест или подтверждение недавнего выздоровления.

COVID-пропуска нужны для посещения туристических объектов, больниц, а также при поездках на поездах внутренних линий.

Напомним, ранее правительство Германии отменило бесплатные экспресс-тесты на COVID, и теперь граждане должны оплачивать их за свой счет.

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