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Франція посилює контроль для мандрівників з інших країн: нові правила в'їзду

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Франція, Четвер 25 листопада 2021 23:03
Франція посилює контроль для мандрівників з інших країн: нові правила в'їзду Фото: Франція посилює контроль для мандрівників (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Франція підсилює COVID-контроль для мандрівників з країн, які входять в "червоний" і "помаранчевий" списки. Про це заявив міністр охорони здоров'я Олів'є Веран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За його словами, Франція посилює контроль для невакцинованих мандрівників. Також нові правила торкнутися гостей з країн "помаранчевого" та "червоного" списку.

"Буде посилено контроль для людей, які не пройшли вакцинацію і які приїжджають до Франції, а також для людей з країн, що класифікуються як червоні або помаранчеві", - заявив він.

Зміняться і правила виїзду на заморські території, де для мандрівників встановлять тестовий обов'язок.

Тест на коронавірус необхідно буде представити за менш як 24 години для невакцинованих мандрівників. Тест на антиген або ПЛР-тест потрібно буде надати за 48 годин для вакцинованих осіб.

Нагадаємо, що у Німеччині зросла смертність від коронавірусу. Також зросла захворюваність.

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