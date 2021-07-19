Франція заявила про початок четвертої хвилі COVID

За словами посадовця, темпи поширення вірусу наразі вищі, ніж це було під час попередніх хвиль.

"За тиждень кількість випадків зараження на коронавірус збільшилися вдвічі. Зараз ми щодня реєструємо близько 10 тис. нових випадків інфікування", - відзначив Атталь.

Зокрема, 80% від усіх випадків зараженнь на території Франції спричиненні саме штамом "Дельта".

Наразі уряд країни вже схвалив проєкт закону стосовно посилення карантинних обмежень, який буде внесений до парламенту найближчим часом. Як відзначив представник уряду, документ передбачає обов’язкову вакцинацію медпрацівників й введення санітарного пропуску для закладів харчування, торгових центрів, театрів й музеїв.