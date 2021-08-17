Футбол, концерт, кіно: як українців мотивують вакцинуватися від COVID-19

В Україні прагнуть наростити темпи вакцинації від коронавірусу. Для цього пропонували вже низку заохочень, таких як квитки на футбольні матчі, театри чи підписку на кіно.
Детальніше про заохочення для вакцинованих - в матеріалі РБК-Україна.
Глава МОЗ Віктор Ляшко анонсував, що починаючи з 18 серпня українці зможуть отримати безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК "Олімпійському".
Це стосується всіх, хто вакцинується у центрах масової вакцинації і пунктах щеплення. Концерт відбудеться 24 серпня.
MEGOGO обіцяє 7 днів безкоштовної передплати "Кіно+" за щеплення принаймні однією дозою антиковідної вакцини. Вакцинованим буде доступний широкий вибір фільмів, серіалів, мультфільмів, фільмових каналів, аудіокниг та подкастів.
Для цього на плакатах у центрах та пунктах вакцинації потрібно знайти промокод. Потім його необхідно ввести на сайті. Промокод можна активувати до кінця 2021 року.
На початку серпня вакцинованих заохочували квитками на футбол.
В Києві починаючи з 6 серпня, усім хто щепився в торговому центрі Blockbuster Mall, дарували квитки на домашні футбольні матчі клубу "Шахтар" (команда грала 7 та 10 серпня).
Згодом ініціативу столиці підтримали у Полтаві. Там 10 серпня у п'яти центрах вакцинації роздавали 1000 квитків на матчі місцевої ФК "Ворскла".
Крім того, в Полтаві за вакцинацію від коронавірусу пропонували квитки в театр.
На цих вихідних вакцинованим подарували 60 квитків на виставу "Великий льох" у Театрі ляльок та 50 квитків в Театр імені Гоголя на виставу "Тарас Бульба".