Футбол, концерт, кіно: як українців мотивують вакцинуватися від COVID-19

Квитки на концерт до Дня Незалежності

Глава МОЗ Віктор Ляшко анонсував, що починаючи з 18 серпня українці зможуть отримати безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК "Олімпійському".

Це стосується всіх, хто вакцинується у центрах масової вакцинації і пунктах щеплення. Концерт відбудеться 24 серпня.

Підписка на кіно

MEGOGO обіцяє 7 днів безкоштовної передплати "Кіно+" за щеплення принаймні однією дозою антиковідної вакцини. Вакцинованим буде доступний широкий вибір фільмів, серіалів, мультфільмів, фільмових каналів, аудіокниг та подкастів.

Для цього на плакатах у центрах та пунктах вакцинації потрібно знайти промокод. Потім його необхідно ввести на сайті. Промокод можна активувати до кінця 2021 року.

Квитки на футбол

На початку серпня вакцинованих заохочували квитками на футбол.

В Києві починаючи з 6 серпня, усім хто щепився в торговому центрі Blockbuster Mall, дарували квитки на домашні футбольні матчі клубу "Шахтар" (команда грала 7 та 10 серпня).

Згодом ініціативу столиці підтримали у Полтаві. Там 10 серпня у п'яти центрах вакцинації роздавали 1000 квитків на матчі місцевої ФК "Ворскла".

Квитки в театр

Крім того, в Полтаві за вакцинацію від коронавірусу пропонували квитки в театр.

На цих вихідних вакцинованим подарували 60 квитків на виставу "Великий льох" у Театрі ляльок та 50 квитків в Театр імені Гоголя на виставу "Тарас Бульба".