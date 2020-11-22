G20 докладе зусиль для справедливого розподілу вакцини від COVID-19

"Велика двадцятка" (G20) домовилася докласти зусиль для того, щоб майбутня вакцина від коронавірусу була справедливо розподілена між всіма людьми. G20 погодилася мобілізувати ресурси на вирішення невідкладних фінансових завдань.

Про це йдеться у декларації лідерів G20 за підсумками самміту під головуванням Саудівської Аравії.

Країни G20 виділять ресурси для підтримки наукових досліджень, розробки, виготовлення та розподілення безпечних та ефективних засобів діагностики, лікування та вакцин від коронавірусу.

"Ми будемо докладати всіх зусиль до того, щоб забезпечити доступ до них усіх людей на рівноправній основі та за прийнятними цінами, водночас слідуючи нашим зобов'язанням щодо заохочення інновацій", - йдеться у заяві.

Крім того, G20 зобов'язалася укріплювати глобальну готовність до пандемій, запобіганню, виявленню та реагуванню на них. "Двадцятка" підтвердила прихильність повному дотриманню міжнародних медико-санітарних правил ВООЗ та підвищенню ефективності їх здійснення.

Нагадаємо, G20 вирішила продовжити заморозку заборгованості для найбідніших країн до червня 2021 року. Борги були заморожені через пандемію COVID-19.