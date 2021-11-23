У Німеччині хочуть запровадити обов'язкову COVID-вакцинацію для військових

У Німеччині готові запровадити обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для військовослужбовців. Це пов'язано зі зростанням захворюваності на COVID-19 по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР .

Інформацію підтвердили у Міноборони Німеччини у вівторок, 23 листопада. Щеплення від коронавірусу додадуть в список вакцин, які мають отримати солдати. У заяві міністерства йдеться, що цей захід ще потрібно офіційно додати до військових статутів.

Станом на понеділок, 22 листопада, серед військових та цивільного персоналу Міноборони було зареєстровано 1 215 активних випадків COVID-19.

Станом на вівторок загальна кількість нових підтверджених випадків захворювання збільшилася на 45 326 за останні 24 години. У країні за добу було зареєстровано ще 309 смертей від COVID-19, внаслідок чого загальна кількість померлих у Німеччині з початку пандемії становила 99 433 особи.

Близько 68% населення Німеччини з 83 мільйонів були повністю вакциновані, що набагато нижче за мінімальний поріг у 75%, якого прагне уряд.