У Німеччині з червня почнуть вакцинувати від COVID-19 всіх громадян
У Німеччині скасовують пріоритетну вакцинацію, при якій щеплення отримували лише певні групи громадян. З 7 червня в країні вакцинуватися від коронавірусу зможуть всі бажаючі.
Про це заявив Міністр охорони Здоров'я Німеччини Йенс Шпан, передає Der Spiegel.
"Поділ на пріоритетні групи з 7 червня буде знято", - заявив він.
При цьому міністр зазначив, що чинний раніше пріоритет при вакцинації був необхідним заходом.
"Це було необхідно з епідеміологічної точки зору. Це не було бюрократією, це було порятунком людських життів", - підкреслив глава МОЗ.
Міністр додав, що незважаючи на введення масової вакцинації, у федеральних земель залишиться право резервувати частину доз для певних категорій людей.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан заявив, що третя хвиля епідемії коронавірусу в його країні "зломлений".
Крім того, з 13 травня у Німеччині пом'якшили правила в'їзду в країну. Тепер повністю щепленим від коронавірусу визнаними в Євросоюзі вакцинами, а також тим, то вже перехворів COVID, не повинні йти на карантин і здавати тест.