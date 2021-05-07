"Третя хвиля зламана": в Німеччині заявили про покращення ситуації з COVID

"Третя хвиля здається зламаною", - сказав Шпан на регулярному щотижневому брифінгу щодо епідемії в Німеччині.

Керівник Інституту інфекційних захворювань Роберта Коха Лотар Вілер заявив, що захворюваність на COVID-19 падає у всіх вікових групах, і він сподівається, що незабаром епідемію у Німеччині буде взято під контроль.

Частка населення Німеччини, яке отримало першу дозу вакцини, досягла 31,5%. 900 тисяч осіб отримали щеплення в четвер, поставивши країну "на швидку смугу" у порівнянні з іншими країнами, зазначив Шпан.

Намагаючись пришвидшити процес вакцинації в Німеччині, Шпан дозволив у четвер робити щеплення вакциною AstraZeneca всім дорослим. Таким чином він скасував попередні обмеження, накладені після повідомлень про утворення тромбів після використання препарату.

"Ми впевнені, що ця пропозиція приваблива для тих, хто в іншому випадку не отримав би щеплення так швидко", - сказав Шпан, додавши, що 1 мільйон доз вакцини AstraZeneca буде доставлено до лікарів наступного тижня.