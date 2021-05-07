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"Третя хвиля зламана": в Німеччині заявили про покращення ситуації з COVID

Новость на русском → Німеччина, П'ятниця 07 травня 2021 13:35
"Третя хвиля зламана": в Німеччині заявили про покращення ситуації з COVID Фото: в Німеччині заявили про покращення ситуації з COVID (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Третя хвиля епідемії коронавірусу в Німеччині "зламана". Заходи соціальної дистанції та прискорення вакцинації допомагають знизити рівень зараження.

Про це заявив 7 травня міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, передає Reuters.

"Третя хвиля здається зламаною", - сказав Шпан на регулярному щотижневому брифінгу щодо епідемії в Німеччині.

Керівник Інституту інфекційних захворювань Роберта Коха Лотар Вілер заявив, що захворюваність на COVID-19 падає у всіх вікових групах, і він сподівається, що незабаром епідемію у Німеччині буде взято під контроль.

Частка населення Німеччини, яке отримало першу дозу вакцини, досягла 31,5%. 900 тисяч осіб отримали щеплення в четвер, поставивши країну "на швидку смугу" у порівнянні з іншими країнами, зазначив Шпан.

Намагаючись пришвидшити процес вакцинації в Німеччині, Шпан дозволив у четвер робити щеплення вакциною AstraZeneca всім дорослим. Таким чином він скасував попередні обмеження, накладені після повідомлень про утворення тромбів після використання препарату.

"Ми впевнені, що ця пропозиція приваблива для тих, хто в іншому випадку не отримав би щеплення так швидко", - сказав Шпан, додавши, що 1 мільйон доз вакцини AstraZeneca буде доставлено до лікарів наступного тижня.

Нагадаємо, раніше парламент Німеччини схвалив привілеї для тих, хто пройшов вакцинацію від коронавірусу і перехворів на COVID-19. Для них послаблять карантинні обмеження, але рішення ще має схвалити бундесрат.

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