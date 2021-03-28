Німеччини закликає ЄС прискорити реєстрацію російської вакцини від коронавіруса

Зедер зазначив, що Європа зіткнулася з труднощами пр закупівлі перших доз вакцин.

"Нам слід витягти урок з негативного досвіду, який ми винесли з перших закупівель", - заявив Зедер.

Країни ЄС відправляють на експорт мільйони доз виробляється на їх території вакцини AstraZeneca, незважаючи на те що потреба в цій вакцині в самому Євросоюзі до цих пір не задоволена.

"Саме тому ЄС потрібно на цей раз швидко укласти всі необхідні договори, щоб отримати стільки вакцини, скільки потрібно", - підкреслив Зедер.