У Німеччині продовжили жорсткий локдаун до 14 лютого. Рішення було прийнято 19 січня на відеоконференції канцлера Ангели Меркель з главами урядів федеральних земель.

Про це повідомляє DW.

Так, в країні зберігаються діючі обмеження. Не будуть працювати магазини, за винятком продовольчих і аптек, закрито школи, дитячі садки, перукарні, салони краси і спортивні зали, а також кінотеатри, музеї і театри.

Заходи боротьби з інфекцією розширені. Тепер працюють в магазинах і громадському транспорті необхідно носити медичні маски (раніше ніс і рот можна було прикривати шарфом, хусткою або аналогічним предметом). А роботодавцям запропоновано вишукати можливості для розширення дистанційної роботи.

Крім того, школи залишаться закритими. Жителів Німеччини закликали звести контакти до абсолютно необхідного мінімуму.

Жорсткий локдаун діє у ФРН з 16 грудня 2020 року. А з 5 січня 2021-го в округах, де протягом семи днів виявляють більше 200 нових випадків інфікування на 100 тис. осіб, переміщення громадян без поважних причин обмежуються радіусом 15 кілометрів від місця проживання.

Раніше повідомлялося, що Меркель хоче продовжити вже введені в країні карантинні обмеження до 15 лютого.

Нагадаємо, новий вид коронавіруса виявили в Німеччині.