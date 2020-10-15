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У Німеччині посилюють карантин

Автор: Надія Собенко

У Німеччині посилюють протиепідемічні заходи через поширення COVID-19. Вперше з квітня в країні за добу зафіксовано більше п'яти тисяч нових випадків зараження коронавірусом.

Про це домовилися канцлер Ангела Меркель і глави урядів федеральних земель, повідомляє DW.

У регіонах з високими темпами поширення коронавірусу - щонайменше 50 випадків зараження на 100 тисяч населення протягом тижня - бари, ресторани та інші заклади громадського харчування закриватимуться о 23:00, а кількість учасників приватних вечірок і зустрічей обмежуватиметься 10 особами з максимум двох домогосподарств.

Нині саме вечірки й зустрічі в дружньому колі з різноманітної нагоди вважаються головним джерелом заражень коронавірусом.

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Пакет ухвалених рішень передбачає й розширення маскового режиму в регіонах, де протягом тижня фіксується мінімум 35 випадків зараження на 100 тисяч населення. Носіння масок також запровадять у всіх місцях, де протягом тривалого часу скупчуються люди.

14 жовтня Інститут Роберта Коха повідомив, що вперше з квітня в країні за добу зафіксовано понад п'ять тисяч нових випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, міська влада Берліна прийняла рішення посилити деякі карантинні обмеження у місті.

Раніше у Німеччині ввели обов'язковий масковий режим. Він діятиме з 6 жовтня до 17 січня.

Крім того, у Німеччині запропонували скасувати карнавальний сезон через карантин.

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