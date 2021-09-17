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Німеччина з жовтня скасовує безкоштовні тести на COVID

Автор: Сергей Новиков

Німеччина з 1 жовтня скасовує безкоштовні тести на COVID-19 для дорослих. Дітей віком до 17 років продовжать тестувати безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus.

Повідомляється, що з 1 жовтня не вакциновані німці самостійно повинні оплачувати тести. Винятки будуть поширюватися лише на чотири групи, А також на дітей у віці від 12 до 17 років.

За словами федерального міністра охорони здоров'я Єнса Шпана, діти і вагітні жінки будуть як і раніше здавати експрес-тести безкоштовно.

"Рекомендація про вакцинацію надійшла тільки недавно для обох груп", - пояснив він.

Минулого тижня група експертів у Німеччині прямо рекомендувала вагітним і годуючим матерям зробити вакцинацію від корони. У майбутньому їм, ймовірно, доведеться платити за тест на корону, якщо вони відмовляться від імунізації.

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