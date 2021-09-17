Німеччина з жовтня скасовує безкоштовні тести на COVID

Повідомляється, що з 1 жовтня не вакциновані німці самостійно повинні оплачувати тести. Винятки будуть поширюватися лише на чотири групи, А також на дітей у віці від 12 до 17 років.

За словами федерального міністра охорони здоров'я Єнса Шпана, діти і вагітні жінки будуть як і раніше здавати експрес-тести безкоштовно.

"Рекомендація про вакцинацію надійшла тільки недавно для обох груп", - пояснив він.

Минулого тижня група експертів у Німеччині прямо рекомендувала вагітним і годуючим матерям зробити вакцинацію від корони. У майбутньому їм, ймовірно, доведеться платити за тест на корону, якщо вони відмовляться від імунізації.