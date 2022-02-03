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Німеччина послаблює карантин: дозволені масові заходи

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Герма, Четвер 03 лютого 2022 00:37
Німеччина послаблює карантин: дозволені масові заходи Фото: карантин у Німеччині послаблюють (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Німеччина послаблює карантинні обмеження, пов'язані з коронавірусом. Влада вирішила дозволити більшій кількості людей бути присутніми на масових заходах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тепер на великих масових заходах просто неба, таких як футбольні матчі, зможуть бути присутніми одночасно до 10 тисяч глядачів. Крім того, в закритих приміщеннях дозволено присутність 4 тисяч осіб.

Рішення схвалили в 16 землях Німеччини. Нові правила наберуть чинності, як тільки федеральні землі оновлюють свої правила.

Однак на всіх заходах зберігається обов'язковий масочний режим. Також від відвідувачів таких заходів вимагатимуть докази вакцинації або одужання від коронавірусу або ж тести з негативним результатом на COVID-19.

Нагадаємо, що ситуація з коронавірусом залишається все ще напруженою в Німеччині. Минулого тижня країна побила антирекорд по захворюваності.

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