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Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca

Автор: Артем Горовенко

Німеччина безоплатно надала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Партії вакцини були передані й іншим країнам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що Німеччина надала різним країнам 7,6 млн доз антикоронавірусної вакцини AstraZeneca. Найбільше отримав В'єтнам - 2,6 млн доз, потім йдуть Україна (1,5 млн), Єгипет, Гана (кожна - по 1,2 млн) і Намібія (0,2 млн). Ще 350 тисяч доз мають відправити до Таїланду.

Також повідомляється, що ще 10 млн доз передані в міжнародну програму рівного доступу до лікарських препаратів COVAX. А з жовтня Німеччина передаватиме до COVAX вакцини від виробника Johnson & Johnson.

Загалом уряд Німеччини схвалив передачу третім країнам 100 млн доз вакцин від різних виробників, який мають в основному розподілятися через COVAX.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вирішила забезпечити бідні країни тестами і таблетками для пацієнтів з COVID-19.

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ГерманияВакцинаКоронавірус