Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Повідомляється, що Німеччина надала різним країнам 7,6 млн доз антикоронавірусної вакцини AstraZeneca. Найбільше отримав В'єтнам - 2,6 млн доз, потім йдуть Україна (1,5 млн), Єгипет, Гана (кожна - по 1,2 млн) і Намібія (0,2 млн). Ще 350 тисяч доз мають відправити до Таїланду.

Також повідомляється, що ще 10 млн доз передані в міжнародну програму рівного доступу до лікарських препаратів COVAX. А з жовтня Німеччина передаватиме до COVAX вакцини від виробника Johnson & Johnson.

Загалом уряд Німеччини схвалив передачу третім країнам 100 млн доз вакцин від різних виробників, який мають в основному розподілятися через COVAX.