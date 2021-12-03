Німеччина посилила COVID-обмеження для невакцинованих. Через зростання випадків COVID-19 їм заборонили вхід в магазини, кафе і кінотеатри.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

У магазини, які не продають товари першої необхідності, пускатимуть тільки щеплених і тих, хто перехворіли коронавірусом.

Невакцинованим громадянам також заборонений вхід в кафе, ресторани, кінотеатри, театри та інші місця дозвілля.

Ці правила вже діяли в деяких землях країни, тепер вони вводяться на всій території Німеччини.