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Німеччина посилила COVID-обмеження для невакцинованих

Автор: Анна Полисученко

Німеччина посилила COVID-обмеження для невакцинованих. Через зростання випадків COVID-19 їм заборонили вхід в магазини, кафе і кінотеатри.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

У магазини, які не продають товари першої необхідності, пускатимуть тільки щеплених і тих, хто перехворіли коронавірусом.

Невакцинованим громадянам також заборонений вхід в кафе, ресторани, кінотеатри, театри та інші місця дозвілля.

Ці правила вже діяли в деяких землях країни, тепер вони вводяться на всій території Німеччини.

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Германия