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Німеччина запровадила карантин для невакцинованих туристів з України: нові правила в'їзду

Автор: Сергій Пишкін

Уряд Німеччини вніс Латвію, Естонію, Ємен, Брунеєм й Україну до списку з високим рівнем зараження. Невакцинованим українцям доведеться перебувати на самоізоляції після прибуття до країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Avianews.

Сьогодні Німеччина ділить країни на два типи:

  • країни з високим рівнем зараженням;
  • країни з високим ризиком поширення нових штамів.

Згідно з оновленими правилами, відтепер, невакцинованим українцям доведеться перебувати на 10-денному карантині після прибуття до Німеччини. Термін самоізоляції можна скоротити до 5 днів при наявності негативного ПЛР-тесту.

Зокрема, вакциновані мандрівники, або ті хто перехворів на коронавірус - звільняються від карантину.

Сьогодні Німеччина визнає зазначені вакцини:

  • Pfizer;
  • Moderna;
  • AstraZeneca;
  • Janssen.
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