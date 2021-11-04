Німеччину охопила "пандемія нещеплених": госпіталізацій і смертей стало більше
В Німеччині влада забила тривогу через "пандемію нещеплених". Госпіталізацій і летальних випадків від COVID-19 в країні стало більше, оскільки німці не поспішають вакцинуватися від коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Спан попередив, що пандемія ще далека від завершення.
"В цей час ми переживаємо масову пандемію нещеплених. Якби більше людей дозволили зробити собі вакцинацію, у відділеннях інтенсивної терапії було б менше пацієнтів з коронавірусом", - сказав він.
Кілька німецьких клінік забили тривогу з приводу збільшення числа пацієнтів з коронавірусом. У середу влада повідомила про 2220 пацієнтів, які перебувають на ліжках інтенсивної терапії. Крім того, за останній тиждень у Німеччині від коронавірусу померло 666 осіб
Глава німецького агентства по боротьбі з хворобами та президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер назвав недавнє зростання показників інфікування лякаючим.
"Четверта хвиля розвивається саме так, як ми побоювалися, тому що вакцину отримали мало людей", - сказав Вілер.
Відсоток вакцинованого населення в Німеччині фактично не змінився за останній місяць і становить 66%. В інших європейських країнах показники вакцинації набагато вище.
Нагадаємо, що у Німеччині відкриті кримінальні справи за підробку документів про вакцинацію. Найбільше їх виявилося в Баварії.