Німеччину охопила "пандемія нещеплених": госпіталізацій і смертей стало більше

В Німеччині влада забила тривогу через "пандемію нещеплених". Госпіталізацій і летальних випадків від COVID-19 в країні стало більше, оскільки німці не поспішають вакцинуватися від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Спан попередив, що пандемія ще далека від завершення.

"В цей час ми переживаємо масову пандемію нещеплених. Якби більше людей дозволили зробити собі вакцинацію, у відділеннях інтенсивної терапії було б менше пацієнтів з коронавірусом", - сказав він.

Кілька німецьких клінік забили тривогу з приводу збільшення числа пацієнтів з коронавірусом. У середу влада повідомила про 2220 пацієнтів, які перебувають на ліжках інтенсивної терапії. Крім того, за останній тиждень у Німеччині від коронавірусу померло 666 осіб

Глава німецького агентства по боротьбі з хворобами та президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер назвав недавнє зростання показників інфікування лякаючим.

"Четверта хвиля розвивається саме так, як ми побоювалися, тому що вакцину отримали мало людей", - сказав Вілер.