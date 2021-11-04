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Германию охватила "пандемия непривитых": госпитализаций и смертей стало больше

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Германия, Четверг 04 ноября 2021 06:11
Германию охватила "пандемия непривитых": госпитализаций и смертей стало больше Фото: власти Германии забили тревогу из-за четвертой волны COVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Германии власти забили тревогу из-за "пандемии непривитых". Госпитализаций и летальных случаев от COVID-19 в стране стало больше, поскольку немцы не спешат вакцинироваться от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан предупредил, что пандемия еще далека от завершения.

"В настоящее время мы переживаем массовую пандемию непривитых. Если бы больше людей разрешили сделать себе вакцинацию, в отделениях интенсивной терапии было бы меньше пациентов с коронавирусом", - сказал он.

Несколько немецких клиник забили тревогу по поводу увеличения числа пациентов с коронавирусом. В среду власти сообщили о 2220 пациентах, находящихся на койках интенсивной терапии. Кроме того, за последнюю неделю в Германии от коронавируса умерло 666 человек

Глава немецкого агентства по борьбе с болезнями и президент Института Роберта Коха Лотар Вилер назвал недавний рост показателей инфицирования пугающим.

"Четвертая волна развивается именно так, как мы опасались, потому что вакцину получили мало людей", - сказал Вилер.

Процент вакцинированного населения в Германии фактически не изменился за последний месяц и составляет 66%. В других европейских странах показатели вакцинации гораздо выше.

Напомним, что в Германии открыты уголовные дела за подделку документов о вакцинации. Больше всего их оказалось в Баварии.

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