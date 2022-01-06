Гібридний імунітет. Понад 85% жителів Індонезії мають антитіла проти COVID

Проведене з жовтня по грудень 2021 року дослідження показало, що індонезійці виробили антитіла в результаті вакцинації, а також після перенесеного захворювання на COVID-19.

"Справа в тому, щоб у більшості людей розвинувся гібридний імунітет для боротьби з пандемією", - зазначив місцевий епідеміолог Панду Ріоно.

За його словами, рівень імунітету в Індонезії пояснює, чому з середини 2021 року не було зафіксовано значних спалахів. Він також підкреслив, що антитіла можуть забезпечити захист від нових варіантів, в тому числі від "Омікрона", але для того, щоб це з'ясувати, будуть потрібні місяці.

Поки відомо про понад 250 випадків зараження "Омікроном" в Індонезії, при цьому більшість випадків були завізними.