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Глава ЄК пішла на карантин через контакт із зараженим COVID-19

Новость на русском → Євросоюз, Понеділок 05 жовтня 2020 10:28
Глава ЄК пішла на карантин через контакт із зараженим COVID-19 Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com)
Автор: Юлія Струк

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен пішла на карантин через контакт з людиною, зараженою коронавірусом. Вона буде знаходитися в ізоляції до завтрашнього ранку.

Про це вона написала у своєму Twitter.

"Мені повідомили, що я брала участь у зустрічі минулого вівторка, на якій була присутня людина, що вчора отримала позитивний результат на COVID-19", - зазначила глава ЄК.

Вона додала, що минулого четверга її тест на коронавірус був негативний, а сьогодні вона зробить ще один.

"Тому відповідно до діючих правил я ізолююся до завтрашнього ранку. У четвер у мене був негативний результат, а сьогодні я знову зроблю тест", - заявила політик.

Нагадаємо, глава США Дональд Трамп на короткий час виїхав з лікарні, щоб привітати своїх прихильників: він з вікна машини помахав рукою присутнім і повернувся назад у медустанову.

Трамп повідомив про позитивний тест на коронавірус 2 жовтня. Він додав, що хворобу виявили також у його дружини Меланії Трамп.

Пізніше стало відомо, що глава США був госпіталізований у Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда.

У Білому домі визнали, що стан Трампа в п'ятницю був набагато гірше, ніж заявляли офіційні особи.

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