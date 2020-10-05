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Глава ЕК ушла на карантин из-за контакта с зараженным COVID-19

Новина українською → Евросоюз, Понедельник 05 октября 2020 10:28
Глава ЕК ушла на карантин из-за контакта с зараженным COVID-19 Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com)
Автор: Юлия Струк

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на карантин из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом. Она будет находиться в изоляции до завтрашнего утра.

Об этом она написала в своем Twitter.

"Мне сообщили, что я участвовала во встрече в прошлый вторник, на которой присутствовал человек, который вчера получил положительный результат на COVID-19", - отметила глава ЕК.

Она добавила, что в прошлый четверг ее тест на коронавирус был отрицательный, а сегодня она сделает еще один.

"Поэтому в соответствии с действующими правилами я изолируюсь до завтрашнего утра. В четверг у меня был отрицательный результат, а сегодня я снова сделаю тест", - заявила политик.

Напомним, глава США Дональд Трамп на короткое время уехал из больницы, чтобы поприветствовать своих сторонников: он из окна машины помахал рукой собравшимся и вернулся назад в медучреждение.

Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что болезнь обнаружили также у его жены Мелании Трамп.

Позже стало известно, что глава США был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

В Белом доме признали, что состояние Трампа в пятницу было намного хуже, чем заявляли официальные лица.

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