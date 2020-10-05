RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Глава ЄК пішла на карантин через контакт із зараженим COVID-19

Автор: Юлія Струк

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен пішла на карантин через контакт з людиною, зараженою коронавірусом. Вона буде знаходитися в ізоляції до завтрашнього ранку.

Про це вона написала у своєму Twitter.

"Мені повідомили, що я брала участь у зустрічі минулого вівторка, на якій була присутня людина, що вчора отримала позитивний результат на COVID-19", - зазначила глава ЄК.

Вона додала, що минулого четверга її тест на коронавірус був негативний, а сьогодні вона зробить ще один.

Популярні новини

"Тому відповідно до діючих правил я ізолююся до завтрашнього ранку. У четвер у мене був негативний результат, а сьогодні я знову зроблю тест", - заявила політик.

Нагадаємо, глава США Дональд Трамп на короткий час виїхав з лікарні, щоб привітати своїх прихильників: він з вікна машини помахав рукою присутнім і повернувся назад у медустанову.

Трамп повідомив про позитивний тест на коронавірус 2 жовтня. Він додав, що хворобу виявили також у його дружини Меланії Трамп.

Пізніше стало відомо, що глава США був госпіталізований у Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда.

У Білому домі визнали, що стан Трампа в п'ятницю був набагато гірше, ніж заявляли офіційні особи.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕврокомиссияКоронавірус