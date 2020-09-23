Голова МЗС Німеччини пішов на карантин

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас пішов на карантин. У одного з його охоронців підтвердили зараження коронавірусом.

Про це повідомляє німецька газета Bild.

Те, що Маас пішов на карантин, виданню підтвердив речник німецького МЗС. Через карантин главі німецького зовнішньополітичного відомства довелося скасувати заплановану поїздку до Йорданії.

Маасу сьогодні зробили тест на коронавірус, який виявився негативним. Поки що невідомо, скільки часу міністр закордонних справ Німеччини перебуватиме на карантині.

Нагадаємо, у березні на самоізоляції була канцлер Німеччини Ангела Меркель, після того, як у лікаря, що робив їй щеплення, підтвердили коронавірус.

Як писало РБК-Україна, Меркель коронавірусом не заразилася і вже на початку квітня вийшла з самоізоляції.

Крім того, у квітні до лікарні з коронавірусом потрапив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.