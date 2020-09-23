ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Голова МЗС Німеччини пішов на карантин

Новость на русском → Берлін, Середа 23 вересня 2020 16:29
Голова МЗС Німеччини пішов на карантин Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас пішов на карантин. У одного з його охоронців підтвердили зараження коронавірусом.

Про це повідомляє німецька газета Bild.

Те, що Маас пішов на карантин, виданню підтвердив речник німецького МЗС. Через карантин главі німецького зовнішньополітичного відомства довелося скасувати заплановану поїздку до Йорданії.

Маасу сьогодні зробили тест на коронавірус, який виявився негативним. Поки що невідомо, скільки часу міністр закордонних справ Німеччини перебуватиме на карантині.

Нагадаємо, у березні на самоізоляції була канцлер Німеччини Ангела Меркель, після того, як у лікаря, що робив їй щеплення, підтвердили коронавірус.

Як писало РБК-Україна, Меркель коронавірусом не заразилася і вже на початку квітня вийшла з самоізоляції.

Крім того, у квітні до лікарні з коронавірусом потрапив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавирус Германия карантин Гайко Маас Коронавірус
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19