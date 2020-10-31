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Глава МЗС Латвії отримав результат тесту після контакту з хворим на COVID-19

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс отримав результат тесту на коронавірус після контакту з хворим на COVID-19. Результат тесту виявився негативним, вірусу у міністра немає.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Після отримання негативного результату міністр планує припинити самоізоляцію та повернутися на робоче місце.

"З дозволу сімейного лікаря, я завтра не буду вдома", - заявив він.

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Нагадаємо, 23 жовтня у глави МЗС Словенії підтвердили коронавірус. Після цього на самоізоляцію пішов Рінкевічс, адже нещодавно контактував з хворим колегою.

Також РБК-Україна писало, що на ізоляцію пішла білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська. Вона також контактувала з хворим на коронавірус міністром закордонних справ Словенії.

Крім того, нещодавно захворювання на COVID-19 підтвердили у президента Польщі. Дуда почував себе нормально.

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